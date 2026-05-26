В Волгограде снесут расселенную двухэтажку на Марийской

Старую двухэтажку снесут на юге Волгограда

Власти Волгограда заключили контракт с подрядчиком, который снесет аварийный дом на улице Марийской, 3 в Красноармейском районе. Двухэтажная развалюха много лет дожидалась сноса.

- Ранее дом был расселен по нацпроекту «Жилье и городская среда», более 20 проживавших в нем горожан получили новые квартиры или денежные выплаты, - рассказали в мэрии.

Сначала подрядчик выполнит подготовительные работы, а затем полностью снесет здание площадью более 430 квадратных метров. Весь мусор с участка вывезут, а после разравняют землю.

Напомним, в Волгограде каждый год расселяют десятки аварийных домов. Потом они по несколько лет стоят, дожидаясь сноса.