НовостиОбщество26 мая 2026 11:24

В Волгограде снесут расселенную двухэтажку на Марийской

Развалюха много лет дожидалась сноса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Старую двухэтажку снесут на юге Волгограда

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Волгограда заключили контракт с подрядчиком, который снесет аварийный дом на улице Марийской, 3 в Красноармейском районе. Двухэтажная развалюха много лет дожидалась сноса.

- Ранее дом был расселен по нацпроекту «Жилье и городская среда», более 20 проживавших в нем горожан получили новые квартиры или денежные выплаты, - рассказали в мэрии.

Сначала подрядчик выполнит подготовительные работы, а затем полностью снесет здание площадью более 430 квадратных метров. Весь мусор с участка вывезут, а после разравняют землю.

Напомним, в Волгограде каждый год расселяют десятки аварийных домов. Потом они по несколько лет стоят, дожидаясь сноса.