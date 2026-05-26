Жители села под Волгоградом пожаловались главе СК на шум и выбросы майнинг-фермы

Майнеры портят жизнь селянам

Жители Клетского района Волгоградской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на шум и вредные выбросы майнинг-фермы экс-мэра Волгограда рядом с их домами, сообщает Следком. Глава ведомства инициировал передачу дела из МВД следователям СК. РФ

- В социальных сетях граждане сообщают о превышении допустимых уровней шума и вредных выбросов, связанных с работой газотурбинных генераторов майнинг-фермы, расположенной вблизи жилых домов, - рассказали следователи.

Хотя нарушения крипто-фермы подтвердились, а землю под нее передали незаконно, дело не сдвинулось с мертвой точки. Местные власти бездействуют, майнеры работают, как и раньше.

Следователи просят передать им расследование дела. Бастрыкину доложат о решении надзорного органа, а также ходе дела.

