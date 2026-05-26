Уход за газоном футбольного поля «Волгоград Арены» оценили в 7,5 млн рублей

Футбольный газон будут косить, удобрять и защищать от капризов погоды

Дирекция стадиона «Волгоград Арена» ищет подрядчика, который будет ухаживать за тремя футбольными полями. Речь идет о натуральном газоне и искусственном покрытии основного футбольного поля, где проходят матчи «Ротора». А также о двух малых футбольных полях с искусственным травяным покрытием. Работы оценили в 7,5 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам аукциона, косить, подсевать, удобрять и убирать газон футбольного поля стадиона «Волгоград Арена» подрядчик должен будет пять месяцев – с 1 июля до 1 декабря 2026 года.

Так, 7300 квадратов натурального газона до пяти раз в неделю должны выкашивать, раз в месяц – удобрять, обрабатывать пестицидами, проводить аэрацию и подсев, чтобы трава была высотой 25 миллиметров без выбоин, вмятин и открытых участков грунта. Перед тренировками и матчами делать «игровую» стрижку поля и обновлять разметку, после – делать ремонт газона. В октябре-ноябре при необходимости нужно обеспечить защиту поля от перепадов температуры и уборку снега. Зону искусственного травяного покрытия с песком и резиновой крошкой по периметру основного поля - убирать и ремонтировать.

Для двух футбольных полей стадиона размером 22x42 м и 60х90 м также предусмотрели уборку и ремонт искусственного покрытия, обслуживание и ремонт сетки футбольных ворот.

