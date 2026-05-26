В волгоградской лаборатории нашли недостаточно белую муку

В Волгоградском филиале ЦОК АПК в 2026 году исследовали более 4,8 тыс. тонн. От качества этого продукта в первую очередь зависит хлебобулочное производство. Несоответствующая показателям мука может испортить всю партию выпечки. Поэтому перед использованием ее обязательно анализируют. Две партии лаборанты забраковали.

– В лаборатории мы анализировали муку высшего сорта на такие показатели качества и безопасности, как цвет, вкус, запах, влажность, количество и качество клейковины, число падения, белизна и зольность, загрязненность вредителями, зараженность картофельной болезнью. В 2 партиях выявлено несоответствие по белизне и зольности, – рассказала главный специалист Волгоградского филиала ЦОК АПК Наталья Детистова.

Мука оказалась недостаточно белой, то есть зерно было недостаточно очищено от оболочки. Заявленному сорту она не соответствовала. Белизну муки в лаборатории измеряют, конечно, не на глаз, а специальным прибором. Больше оболочек в муке более низких сортов. Для выпечки хлебобулочных изделий все же нужна хорошо очищенная мука высшего сорта.