НовостиОбщество26 мая 2026 7:21

Из Волгограда в Анталью первым самолетом улетели 219 человек

Екатерина СИМОХИНА
Самолеты будут летать в дневное время.

В волгоградском аэропорту возобновили полеты в Анталью. Туроператор FUN&SUN и авиакомпания "Уральские авиалинии" запустили рейсы в Турцию четыре раза в неделю. На самый популярный курорт волгоградцев доставляют самолеты Airbus А321. Они вмещают 220 человек, и первым рейсом 24 мая в Анталью вылетели 219 человек.

Самолеты в Турцию будут летать из аэропорта «Сталинград» по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет и прилет в Волгоград в дневное время, поэтому меньше рисков застрять в терминалах из-за закрытия воздушного пространства.

Расписание рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта Волгограда. Купить билеты – у туроператора и в турагентствах.