Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 6:35

35,5 тысячи выпускников окончили 9 и 11 класс в Волгограде и области

26 мая во всех школах региона прошли линейки в честь Последнего звонка
Екатерина СИМОХИНА
Ребята еще не прощаются со школой - они вернутся сюда на следующей неделе сдавать экзамены. Фото: администрация Волгоградской области.

Ребята еще не прощаются со школой - они вернутся сюда на следующей неделе сдавать экзамены. Фото: администрация Волгоградской области.

35,5 тысячи ребят получат аттестаты об окончании школы в 2026-м году в Волгоградской области. Сегодня все они присутствуют на линейках в своих школах, 26 мая для выпускников прозвучал Последний звонок. Как сообщает облкомобразования, торжественные мероприятия проходят в 703 школах региона. Примечательно, что девятиклассников в регионе 25,8 тысячи, а 11 класс оканчивают 9,6 тысячи учеников.

Пока еще ребята не прощаются со школой. Со следующей недели у всех начинается стресс в виде экзаменов. С 1 по 9 июля одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ, период сдали ОГЭ – со 2 по 6 июля. Чтобы получить аттестат, ребятам нужно справиться с русским и математикой.