Первый детеныш альпаки родился в ЦПКиО Волгограда

Персиковая малышка живет отдельно от сородичей с мамой. Фото: ЦПКиО.

Прекрасная новость: в ЦПКиО Волгограда будет больше милых альпак. У живущих в деревне животных появилось потомство. Малышка-альпака родилась накануне и вместе с мамой переехала в отдельный вольер, где их никто не беспокоит. Роды прошли благополучно, мать и детеныш чувствуют себя хорошо, рассказали в дирекции парка.

- В отличие от своей мамы Альфы с шоколадным окрасом детеныш альпаки имеет персиковый оттенок шерстки, - сообщили в ЦПКиО. Как и человеческих младенцев, новорожденную уже взвесили: вес малышки составил 8 кг. Она уже питается молоком матери, а ветеринары парка следят за ее здоровьем.

Ранее в парке родились крольчата и козлята породы камори. Малыши уже окрепли, посмотреть на них могут все посетители деревни «Альпаково».