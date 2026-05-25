С забившим «Акрону» Глебом Шильниковым продлил контракт «Ротор»

С Глебом Шильниковым контракт продлили на 2 года. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» в первый же рабочий день после окончания сезона 2025/2026 начал формировать состав на будущий сезон. Первым игроком, с которым продлили контракт, стал защитник Глеб Шильников. Он автор очень важного гола, благодаря которому волгоградский клуб одержал победу над «Акроном» в стыковом матче в Самаре в субботу. Как сообщает пресс-служба «Ротора», Глеб остается в клубе еще на два года.

Глеб — воспитанник волгоградского футбола, отыграл за команду 6 лет, придя в нее еще подростком. Сейчас ему 22 года. За основную команду «Ротора» Шильников сыграл 95 игр. Всего за «Ротор» защитник забил 7 голов.