НовостиОбщество25 мая 2026 12:56

В Волгограде фонд капремонта разорвал договор с недобросовестным подрядчиком

Реставрационное объединение «ГЕФЕСТ» провалило работы на проспекте Ленина, 16
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дом-памятник остался без капремонта

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фонд капремонта Волгоградской области принял решение об одностороннем отказе от договора с недобросовестным подрядчиком. По данным регоператора, ООО «Реставрационное объединение «ГЕФЕСТ» нарушило условия договора и не исполняет взятые на себя обязательства по капитальному ремонту подвала и инженерных систем многоквартирного дома на проспекте Ленина, 16 в Волгограде. Здание является объектом культурного наследия. Дом-памятник остался без капремонта.

- Фонд капремонта принимает меры, направленные на защиту интересов собственников помещений и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта, - говорится в сообщении регоператора.

По договору, подрядчик должен был сделать капремонт подвальных помещений, а также систем водоснабжения, канализации, электро-, тепло- и газоснабжения здания в самом центре города. Но компания «не обеспечила надлежащее исполнение обязательств».

Теперь решение фонда капремонта рассмотрят в антимонопольной службе, чтобы внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Попадание в «черный список» в дальнейшем лишит организацию права участвовать в аукционах на капремонт.