Игрока «Ротора» Давидяна вызвали в сборную Армении

Давида не первый раз вызывают в сборную. Фото: "Ротор".

Футбольный сезон для игроков «Ротора» завершен. В субботу команда сыграла свой последний матч: победила «Акрон» в стыковом матче, но не вышла в Премьер-Лигу. Теперь футболистов ждет отдых и подготовка к новому сезону Первой Лиги. Сегодня стало известно, что Давид Давидян отдыхать не будет: нападающего «Ротора» вызвали в национальную сборную, сообщает пресс-служба клуба.

С 27 мая по 9 июня Давидян будет находиться в тренировочном лагере сборной Армении по футболу. Если Давид попадет в состав, то сможет сыграть за национальную команду в товарищеский матчах против Казахстана и Молодовы.