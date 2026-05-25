«Чем глубже в мякоти жёлтые зёрнышки, тем слаще»: как купить клубнику и не выбросить, рассказали волгоградцам

Волгоградцы открыли сезон клубники, которая с каждым днем все слаще и более похожа на настоящую. Импортные ягоды в продаже круглый год, но при всей красоте она совершенно безвкусная. Как выбрать действительно вкусную и безопасную клубнику, рассказали специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Если вам нужна клубника вкусная, а не просто красивая, ждите местную.

- Самая вкусная и полезная сезонная и местная ягода, которая выращена без стимуляторов роста и в открытом грунте под жарким солнцем. По вкусовым качествам и аромату она превосходит остальные аналоги из Египта, Армении, Марокко, Греции, Турции, Азербайджана, - уверяют специалисты.

Если вы покупаете клубнику в санкционированных местах, на рынках, в магазинах, будьте уверены, что она безопасная, и прошла контроль в лаборатории. Там не пропустят продукт с содержанием токсичных веществ (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), ГМО, остаточными пестицидами. А также увидят яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших, насекомых, грибковые патогены.

Эксперты рассказали, какую клубнику лучше выбирать: сухую, блестящую, без влажных бочков, вмятин, равномерного цвета. Листики тоже должны быть зелеными и свежими. Еще один секрет: чем глубже в мякоти жёлтые зёрнышки, тем клубника слаще. Вкусная ягода имеет аромат, а ее оптимальный размер – около 3-4 см. Крупные ягоды выглядят очень красиво и аппетитно, но по вкусу они водянистые.

- Не покупайте мягкие и влажные ягоды, они быстро испортятся. Если клубника не пахнет, то может быть несладкой или содержать добавки, - предупреждают специалисты.

Дома хорошо промойте только ту клубнику, которую планируете сразу есть. Долго мытые ягоды не хранятся.