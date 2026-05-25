Проверят систему оповещения 27 мая на «Волжском Оргсинтезе» под Волгоградом

Под Волгоградом утром в среду, 27 мая 2026 года, завоют сирены. Плановую проверку системы оповещения проведут на «Волжском Оргсинтезе». Волжан просят сохранять спокойствие, если они услышат тревожные сигналы из громкоговорителей. Мероприятие плановое, сообщили в администрации города.

- 27 мая 2026 года с 10.00 часов будет проводиться комплексная проверка локальной системы оповещения (ЛСО) АО «Волжский Оргсинтез», - рассказали в мэрии.

При проверке готовности системы будут включать сирены и громкоговорители на территории предприятия.