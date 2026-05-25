Прохладной и дождливой будет последняя неделя весны в Волгограде

Дожди зарядят на последней неделе мая в Волгограде и собьют 30-градусную жару. До 1 июня будет пасмурно, местами дождливо, при грозах ветер будет усиливаться до штормового. Солнца будет мало, а комаров и мошки много: волгоградцы уже не выходят на прогулки к Волге без аэрозолей. Какая погода ждет нас на этой неделе, рассказали в ЦГМС.

26 и 27 июня в Волгограде ожидаются дожди и грозы. Может подмочить учеников на линейках в честь Последнего звонка, поэтому лучше взять зонтики. Зато не будет жарко: максимум +20…+22 днем, а ночи и вовсе будут холодными. Температура воздуха в ночные часы уже завтра опустится до +8. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду во время ливней, поэтому непогоду лучше переждать в помещениях.

В районах области погода будет примерно такая же, только дожди посильнее. На юге будет теплее – до +28 в дневные часы.

По данным Яндекс.Погоды, дожди будут лить и в конце недели – в пятницу, субботу и воскресенье, в дневные часы будет всего около +18.