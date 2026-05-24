Буря эмоций: юные футболисты «Ротора» вырвали очки в концовках матчей ЮФЛ Юг

Юношеский футбол дарит незабываемые эмоции и невероятные сценарии матчей. Что-то подобное произошло в очередных играх «Спортивной школы «Ротор» в 8-м туре ЮФЛ Юг. Волгоградские команды дома принимали ШИСП «Кубань» из Афипского. Между прочим, соперники были грозные. В обеих возрастных категориях турнира кубанцы возглавляли турнирные таблицы, да и вообще шли без потерь очков. Но все серии рано или поздно заканчиваются. В матче ЮФЛ Юг U-15 среди ребят 2011 года рождения у волгоградцев долгое время мало что получалось, потому два пропущенных мяча к началу второго тайма не стали сюрпризом. Видимо, футболисты из СШ «Ротор»-2011 специально затаились, чтобы выплеснуть все силы в концовке. Сократили «сине-голубые» разницу в счете на 76-й минуте, а уже в компенсированное время вовсе вырвали ничью. Причем оба гола забил центральный защитник Артем Чернов. Первая подножка для лидера сезона.

Не менее захватывающим получился сценарий встречи в рамках ЮФЛ Юг U-16 среди юношей 2010 года рождения. После безголевого первого тайма гости повели на старте второй половины поединка. Еще обиднее для волгоградцев, что случился автогол. Восстановил равновесие Арлан Багиров, забивший первым касанием после выхода на замену. А уже перед исходом основного времени заявил о себе Фархад Сеидов, которого неделю назад на матче во Владикавказе отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Полузащитник СШ «Ротор»-2010 нанес неотразимый удар, ставший победным. Счет 2:1. Обе команды ШИСП «Кубань», которые имели сплошь победы в сезоне, оступились в Волгограде.

СШ «Ротор»-2011 по своему возрасту занимает четвертое место. А СШ «Ротор»-2010 располагается на второй строчке. Уже в среду юные «сине-голубые» сыграют в Нальчике против местного «Спартака». А 31 мая на стадионе «Зенит» в Волгограде они примут «Черноморец».