В Волгоград приедет «Театральный поезд»

Фото: пресс-служба АВО.

Волгоградская область готовится встречать уникальный проект – «Театральный поезд», который привезет с собой настоящий праздник искусства. Эшелон культуры прибудет в областной центр 2 июня, как сообщает сайт volgograd.kp.ru, и пробудет здесь несколько дней, наполненных яркими событиями. Этот проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и обещает насыщенную программу для всех жителей Волгограда.

Уже в день прибытия, 2 июня, в Волгоградском областном театре кукол состоится творческая встреча, а на центральной набережной, в амфитеатре, пройдет Детский театральный фестиваль.

3 июня программа будет не менее насыщенной. Участники проекта проведут панельную дискуссию, где обсудят важные вопросы театральной жизни регионов в современных условиях. В амфитеатре тем временем пройдет большой концерт «Национальная палитра Волгограда» с участием национальных коллективов региона.

Кроме того, жители Волгограда увидят лучшие постановки приезжих коллективов. Они покажут восемь спектаклей, созданных по мотивам народных сказок, произведений классической литературы и современных авторов. На каких именно сценах состоятся показы, станет известно немного позднее.