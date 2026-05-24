В Волгограде ЖКХ оштрафовали на 21 млн за плохую работу в этом году

В Волгоградской области организации, которые управляют домами и поставляют ресурсы, серьезно наказывают, если они плохо выполняют свою работу. С начала 2026 года им уже выписали штрафов на 21 миллион рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на областную инспекцию Госжилнадзора. Инспекторы за это время вынесли 217 постановлений о нарушениях.

К ответственности привлекли управляющие компании, ТСЖ и даже фирмы, которые поставляют воду или тепло, после тщательных проверок. Чаще всего нарушители не соблюдают правила управления многоквартирными домами, плохо следят за чистотой в подъездах и на придомовых территориях, а также не обеспечивают жителей коммунальными услугами в полном объеме или с перебоями. Например, только в апреле оштрафовали 31 организацию ЖКХ, и общая сумма штрафов превысила шесть миллионов рублей.

Жителям Волгограда нужно обращаться в «Жилищную инспекцию Волгограда» по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, 39А. Если вы живете в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске или Фролово, пишите в администрации своих городов. Для всех остальных муниципальных образований работает инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, которая находится по тому же адресу в Волгограде: ул. Козловская, 39А.