Медаль “За храбрость” вручили родным погибшего в зоне СВО волгоградца

В Жирновском районе Волгоградской области состоялась церемония, посвященная памяти бойца СВО Вадима Кияшкина. Его родственнице передали медаль «За храбрость», которой герой был удостоен при жизни, но не успел получить. Торжественное событие прошло в стенах районной администрации, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Вадим Кияшкин был награжден за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции. К сожалению, судьба распорядилась так, что он не смог лично принять эту высокую награду. Теперь медаль будет храниться в его семье как символ подвига и памяти.