25 мая волгоградцев ждет тридцатиградусная жара с грозами

Понедельник, 25 мая 2026 года, принесет жителям Волгограда и области по-настоящему летнюю погоду. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов, а день обещает быть солнечным, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

Утром и днем в Волгограде будет переменная облачность, без существенных осадков. Самая жаркая часть дня придется на послеобеденные часы, когда температура воздуха достигнет комфортных +27…+29 градусов. Однако к вечеру синоптики предупреждают о небольшом дожде и грозе.

В целом по Волгоградской области также ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температурные показатели по области будут варьироваться. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, а при прояснении воздух охладится до +6…+11 градусов. Днем же область прогреется до +27…+32 градусов, но в отдельных районах будет немного свежее – около +22…+27 градусов.