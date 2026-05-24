НовостиПроисшествия24 мая 2026 8:34

Молодая волгоградка попалась на удочку мошенников и сама стала преступницей

Девушка предоставила свои карты для перевода краденых денег
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полиция задержала фигурантку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Чернышковском районе Волгоградской области полицейские задержали 23-летнюю местную жительницу, причастную к незаконному обороту денежных средств. Девушка осознанно стала участницей преступной схемы, предоставив мошенникам реквизиты своих банковских карт, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Подозреваемая нашла объявление о легком заработке в одном из мессенджеров. В ходе переписки с “работодателем” она поняла, что ее вовлекают в криминальную схему, но все же согласилась. Девушка передала злоумышленникам данные трех своих банковских карт. За свои услуги волгоградка получила от аферистов свыше 30 тысяч рублей.

За такое преступление можно лишиться свободы на срок до трех лет. Волгоградка призналась в содеянном. Расследование продолжается.