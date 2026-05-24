Три человека пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области

23 мая в Городищенском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась утром на 58-м километре автодороги «поселок Гумрак – поселок Вертячий – станица Качалинская», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Exeed, двигаясь по трассе, попытался совершить обгон в неположенном месте. В это же время водитель автомобиля ВАЗ-2115, который ехал в том же направлении, начал поворачивать налево. В результате маневров произошло столкновение двух машин.

Удар был достаточно сильным. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира отечественного автомобиля ВАЗ-2115 получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.