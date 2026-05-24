Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 6:48

Волгоград прощается с легендарным тренером по боксу Вячеславом Иноземцевым

«Народный тренер» Вячеслав Иноземцев ушел из жизни в Волгограде
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Светлая память.

Светлая память.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград 24 мая провожает в последний путь Вячеслава Иноземцева – легендарного наставника боксеров, которого спортивное сообщество называло «народным тренером». Церемония прощания проходит в ритуальном комплексе «Память», сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Вячеслав, мастер спорта СССР и двукратный победитель соревнований Российского совета ВДСО «Трудовые резервы», посвятил развитию бокса более 40 лет своей жизни. Его мудрость и уникальная методика обучения помогли волгоградской школе бокса получить признание на международной арене.

Для своих учеников он стал не просто тренером, а настоящим наставником и другом. Его уважали за высокий профессионализм, но еще больше ценили за человеческие качества: открытость, доброту и отзывчивость.

В кругу семьи Вячеслав Иноземцев всегда был любящим мужем, отцом и дедушкой. Он прожил с супругой 44 года, вместе они достойно воспитали сыновей.

Похоронят Вячеслава Иноземцева на Алюминиевском кладбище.