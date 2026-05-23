НовостиПроисшествия23 мая 2026 14:36

В Волгограде мошенники украли 3,3 млн у убитого горем отца, потерявшего сына

Пенсионер сообщил свои данные людям, которые пообещали передать медаль погибшего сына
Екатерина СИМОХИНА
Мужчина обналичил все свои сбережения и отдал мошенникам раньше, чем понял, что его развели.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде мошенники цинично обманули пенсионера, у которого недавно погиб сын. Позвонивший 69-летнему мужчине человек рассказал, что хочет вручить посмертную награду сына. Для получения медали ему нужно было назвать реквизиты страхового свидетельства. После передачи персональных данных мужчине еще раз позвонили уже якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили передать деньги курьеру. Убитый горем отец отдал все свои накопления.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина передал мошенникам 3,3 миллиона для «проверки сбережений на предмет финансирования недружественной страны». Только после того, как он отдал деньги, а неизвестные перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обвели вокруг пальца мошенники.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в полиции региона.