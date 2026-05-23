Атмосферу трудового порыва и жизнь страны увидят волгоградцы на новой выставке

Историю страны можно увидеть в произведениях живописи.

В музее изобразительных искусств имени Машкова в Волгограде открылась новая выставка «Жизнь великой страны». Чем жили советские люди, как работали, дружили, строили города, совершали трудовые подвиги можно увидеть в произведениях из собрания Белгородского государственного художественного музея. Живопись, графика – всего 80 произведений, в которых отражена и жизнь страны, и яркие страницы истории Белгорода. В Волгограде их покажут впервые.

Это работы и белгородских авторов, и известных художников нашей страны Фаворского, Кибрика, Кугача, Яблонской, Левитина, Чарушина. Они представлены в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37. В Волгограде выставка пробудет с 22 мая по 26 июня 2026 года.

