Два массовых ДТП устроили водители фур на северном въезде в Волгоград

Два массовых ДТП на одной дороге устроили водители грузовиков в Волгограде.

В Волгограде четыре человека ранены в двух ДТП с участием многотонных грузовиков на северном въезде в город в Тракторозаводском районе. Обе аварии устроили водители грозовых автомобилей «Сиртак». По данным ГУВД по Волгоградской области, в одной аварии участвовали четыре автомобиля, во второй – три машины.

Первое ДТП произошло в 17.30 напротив дома №1 на Шурухина. 55-летний водитель фуры не выдержал дистанцию и протаранил ехавший впереди «ГАЗ». В результате столкновения машины ударили еще и «Чери Тигго», «Хендэ Элантра» и «Митсубиси Паджеро». В больницу увезли водителя «ГАЗа».

Через полтора часа 38-летний мужчина на фуре в районе дома 102/461 на Шурухина врезался в ехавший впереди «Рено Логан», а тот протаранил в свою очередь «Дэу Нексиа». С места аварии скорые увезли водителей и пассажира легковых автомобилей.