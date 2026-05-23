Благоустройство площади Павших Борцов началось в Волгограде

На закрытой с 15 мая площади Павших Борцов в Волгограде идут активные работы. За неделю подрядчик, подписавший контракт на 278 миллионов, уже снял весь старый асфальт. Фрезеровальные работы начались на этой неделе, специально для этого площадь огородили металлическими заборами, а схему движения поменяли, запретив сквозной проезд по улице Мира, в частности, автобусам.

Также строителям предстоит демонтировать гранитные элементы трибун, укрепить их основание и заново облицевать гранитом. А площадь решили замостить гранитной плиткой. Все это надо сделать в короткие сроки – до конца июля. Памятник Александру Невскому, вокруг которого сейчас организовано круговое движение у НЭТа, перенесут еще раньше. По контракту до 20 июня скульптура переедет на новое место в Александровском саду.