Рейсы в Москву и Питер отменены и задерживаются в аэропорту Волгограда

Вылетающие из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург пассажиры столкнулись с задержками и отменой рейсов 23 мая 2026 года. На табло волгоградского аэропорта два рейса отменены и пять задержаны. Это связано с введением ограничений в ряде аэропортов страны из-за беспилотной атаки. Воздушное пространство над Волгоградом в ночь на 23 мая не закрывали.

Не вылетит рейс «Победы» в Пулково, как и самолет из Питера в Волгоград этой же авиакомпании. Задержаны рейсы в Москву, запланированные на 11.20 и 17.29, а также вылет из столицы в Волгоград самолетов «Победы». Задержки составляют 1,5-3 часа. С опозданием на час ожидается прибытие в Волгоград самолета из Антальи.