Стало известно, какие территории сильнее всего мечтают благоустроить волгоградцы

Волгоградцы мечтают видеть больше благоустроенных территорий вокруг себя. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В стране продолжается голосование за проекты, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды», жители Волгоградской области в нем активно участвуют. Уже 142 тысячи волгоградцев отдали свой голос за территорию, которую они мечтали бы видеть в более приличном состоянии, чем сейчас. В Волгограде лидируют территории у конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», сквер на улице Кирова в микрорайоне 503 и пешеходные зоны на улицах Симонова и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе. Отрыв не очень большой, жители еще могут повлиять на результат голосования.

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» победившую в голосовании территорию преобразят в соответствии с проектом благоустройства. В Волгоградской области участвуют 52 проекта общественных пространств в 18 населенных пунктах. Сделать свой выбор может любой житель, зарегистрированный в Волгоградской области, которому исполнилось 14 лет. всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.