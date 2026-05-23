Атаку БПЛА отразили ночью 23 мая в Волгоградской области

Тревожную ночь пережили жители Волгоградской области, получившие около полуночи сообщения о беспилотной опасности в регионе. Пришлось задействовать ПВО: по данным Минобороны, регион попал в число территорий, которые атаковали киевские БПЛА. Точное количество уничтоженных вражеских беспилотников не называется. О последствиях и разрешениях власти не сообщали.

Воздушное пространство для гражданских самолетов в Волгограде закрывать не пришлось, аэропорт «Сталинград» работает штатно, отправляет и принимает рейсы. При этом задержки на табло есть – опаздывают некоторые рейсы в Москву и из Москвы. Это связано с закрытием столичных аэропортов из-за атаки на Московскую область.