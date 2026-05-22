НовостиОбщество22 мая 2026 14:28

В Волгоградской области 5 перевозчиков без оснований задрали цены в маршрутке

Волгоградское УФАС выявило картель и возбудило дело
Екатерина СИМОХИНА
Перевозчики подняли цены сразу на 25%, заметили в УФАС.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области специалисты антимонопольной службы возбудили дело на перевозчиков из Михайловки, которые одномоментно подняли цены проезд в маршрутках. Жителям не оставили выбора, так как муниципального транспорта в городе нет. В одно время проезд во всех микроавтобусах взлетел сразу на 25%: с 40 рублей до 50. УФАС потребовал от предпринимателей объяснений, но экономическое обоснование никто предоставить не смог.

Как считают в УФАС, перевозчики просто договорились и подняли тарифы. Это в ведомстве назвали картельным сговором. Проверку провела прокуратура.