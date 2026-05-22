После вмешательства прокуратуры вода вернется в Горную Пролейку под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области активно проверяет информацию о проблемах с водоснабжением в селе Горная Пролейка Дубовского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство. Выяснилось, что частичное прекращение подачи воды произошло из-за поломки одной из водонапорных башен.

Сейчас, при поддержке и надзоре прокуратуры, ремонтные работы практически завершены. Ведомство внимательно следит за ситуацией до тех пор, пока водоснабжение для всех жителей не будет полностью восстановлено