Руднянский район Волгоградской области вновь возглавил Владимир Полетаев

Руднянский муниципальный район Волгоградской области снова избрал своего главу. 22 мая 2026 года депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Полетаева, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Это решение подтверждает доверие к уже проверенному руководителю. Владимир Полетаев родился в рабочем поселке Рудня. Он получил высшее образование и на протяжении более 35 лет занимал ключевые руководящие посты в различных организациях района. С 2021 года уже возглавлял Руднянский муниципальный район.