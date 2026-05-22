В Волгограде улица 13-й Гвардейской станет односторонней

Пока еще от панорамы можно повернуть на проспект - пакеты с новых знаков еще не сняли.

В Волгограде знаки одностороннего движения появились на дороге возле музея-панорамы «Сталинградская битва». На улице 13-й Гвардейской новые указатели говорят о том, что поток машин может ехать только в одном направлении – от проспекта Ленина к Чуйкова, а часть знаков еще скрывается под черными пакетами. Водители едут по старинке, но с осторожностью. В мэрии Волгограда подтвердили, что схема движения, действительно, меняется.

- В настоящее время на участке ул. 13-й Гвардейской в границах пр. Ленина и ул. Чуйкова ведется подготовка к организации одностороннего движения для увеличения пропускной способности проезда. О времени начала действия новой схемы движения будет сообщено дополнительно, - прокомментировали в администрации Волгограда.

Это не единственное изменение, которое ждет водителей. Скоро припарковаться в районе панорамы можно будет только за деньги. Платные парковочные зоны уже расчертили на 13-й Гвардейской, Наумова, Советской, Чуйкова и Пражской. Здесь появились знаки и голубая разметка, но пока оплачивать ничего не нужно. Как ранее сообщали в мэрии города, новые платные парковки на 11 улицах Волгограда заработают с 16 июня 2026 года.