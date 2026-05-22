Арестована волгоградка, снявшая 2,6 млн с карты погибшего сожителя

Жительницу Волгоградской области Елену П. заключили под стражу. Ее обвиняют в том, что она сняла 2,6 миллиона рублей с банковской карты своего сожителя, который погиб в ДТП, сообщили в облсуде.

По данным следствия, трагедия произошла 19 июля 2026 года. Узнав о смерти своего сожителя, который ранее участвовал в СВО, Елена П. воспользовалась его банковской картой. Зная пин-код, она отправилась в отделение банка и сняла крупную сумму наличных – 2 миллиона 600 тысяч рублей.

По факту хищения возбудили уголовное дело. 18 мая 2026 года Елену П. задержали по подозрению в совершении этого преступления. Котовский районный суд Волгоградской области принял решение заключить Елену П. под стражу до 18 июля 2026 года.