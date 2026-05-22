В Волжском автомобиль сбил 8-летнюю школьницу во дворе дома

Девочку госпитализировали. Фото: Архив "КП".

21 мая в Волжском произошло ДТП, в результате которого пострадала восьмилетняя школьница. Около 07:50 утра во дворе дома № 59 по улице 40 лет Победы автомобиль «Мицубиси Кольт» наехал на ребенка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области

За рулем иномарки находилась 30-летняя женщина-водитель. По предварительной информации, она двигалась по внутридворовому проезду, когда произошел наезд на школьницу. Девочку оперативно доставили в больницу.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего, чтобы понять, как автомобиль смог сбить ребенка во дворе жилого дома.