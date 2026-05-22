Иностранец хотел откупиться от ДПС в Волгограде

Дело передали в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела против иностранца, которого обвиняют в попытке дать взятку. Он хотел откупиться от ответственности за нарушения на дороге, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.

События развернулись в апреле 2026 года в Городищенском районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял обвиняемый. Во время проверки выяснилось, что водитель совершил несколько административных правонарушений. Его машина была не зарегистрирована как положено, и у него не было всех необходимых документов.

Чтобы избежать наказания, мужчина начал предлагать полицейскому деньги. Он хотел, чтобы тот не составлял протоколы о нарушениях. Однако полицейский отказался брать деньги. Сейчас расследование полностью завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.