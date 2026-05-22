Шеврон с Винни-Пухом обернулся для волгоградского бизнесмена судом

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил дело о взыскании компенсации с бизнесмена из-за нарушения исключительных прав на персонажа Винни-Пух. «Союзмультфильм» заключили мировое соглашение с ИП Погосян, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. В магазине «Военторг» обнаружили и задокументировали факт продажи товара с признаками контрафакта. Этот шеврон содержал изображение, очень похожее на персонажа Винни-Пуха. Исключительные права на товарный знак принадлежат АО «Киностудия «Союзмультфильм», а на изображение Винни-Пуха – ООО «Союзмультфильм».

Однако, вместо судебного разбирательства, стороны выбрали мирный путь и заключили соглашение.