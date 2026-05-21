Обработку полей от саранчи начали в Волгоградской области

В Волгоградской области начинают травить саранчу. В конце мая обработку от расплодившейся напасти проведут на отдельных участках в четырех районах: Иловлинском и Котельниковском, Старополтавском и Суровикинском. Специалисты Волгоградского Россельхозцентра продолжают мониторить поля, чтобы вовремя найти места отрождения саранчовых, уточненить заселенную ими площадь и определить тактику борьбы.

По данным профильного ведомства, пока травить саранчу требуется на небольшой площади около 58 гектаров. К концу мая - началу июня, когда саранча выйдет из кубышек, интенсивность работ будет нарастать.

Чиновники заверяют, что на борьбу с саранчой в регионе выделили силы и средства. Если понадобится, в районах будут вводить режим повышенной готовности.