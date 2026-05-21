Александр Белькович с канала СТС снял выпуск про еду в Волгограде

Александр Белькович недавно поел в Волгограде. Фото: СТС

Ведущий Александр Белькович недавно побывал в Волгограде и теперь покажет всей стране места, где можно вкусно поесть в городе-герое. Местные гастрошедевры в новом выпуске тревел-шоу «100 мест, где поесть» на телеканале СТС выйдут 23 мая 2026 года в 10 утра (16+).

В Волгограде Александр Белькович побывал в заведениях от бара, кулинарии и кофейни до топовых ресторанов и винодельни. Среди кулинарных хитов, которые оценил ресторатор и автор кулинарных книг, любимый фастфуд – котлета по-киевски по-волгоградски, местное вино, горчичное мороженое и кофе на арбузных семечках, сарептский пряник, паста и окрошка с раками.

И, конечно, ведущий популярного тревел-шоу не мог не подняться на Мамаев курган и не прогуляться по набережной вдоль Волги.