Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 13:23

Полиция Волгограда изъяла немаркированный сыр на 4 млн рублей

Предпринимательница производила и продавала продукцию без “Честного знака”
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полиция выявила нарушения.

Полиция выявила нарушения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде правоохранители остановили незаконную деятельность индивидуальной предпринимательницы, которая торговала немаркированной молочной продукцией. Женщина организовала производство и продажу сыра без обязательных средств идентификации, которые должны быть в национальной системе «Честный знак», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Стражи порядка выяснили, что 54-летняя предпринимательница с сентября 2025 года по февраль 2026 года арендовала помещение в одном из торговых центров. Там она хранила и продавала сыр различных сортов без маркировки, которая подтверждает качество, безопасность и подлинность товара.

Предпринимательница реализовала нелегальную продукцию и у нее изъяли товар на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Следователи завели уголовное дело в отношении фигурантки. Расследование дела продолжается.