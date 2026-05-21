В Волгограде и области ожидается тридцатиградусная жара 22 мая

Погода 22 мая порадует жителей региона теплом и солнцем. Синоптики обещают переменную облачность, но без существенных осадков, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

В самом Волгограде столбики термометров поднимутся до комфортных 28-30 градусов днем, а ночью будет свежо – 16-18 градусов. Ветер ночью подует с северо-востока со скоростью 6-11 м/с, а днем сменит направление на восточное и юго-восточное, усилившись до 8-13 м/с.

Жителей Волгоградской области также ожидает теплая погода. Днем температура воздуха составит от 26 до 31 градуса. Ночью будет прохладнее – 13-18 градусов, а при прояснениях столбик термометра может опуститься до 9 градусов. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем восточный, юго-восточный 8-13 м/с, но местами возможны порывы до 15-20 м/с.