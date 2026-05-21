Кадетский слет СК РФ стартовал на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде начался ежегодный кадетский слет и спартакиада СК РФ. Торжественное открытие седьмого по счету мероприятия состоялось на главной высоте России — Мамаевом кургане. Участники почтили память защитников Сталинграда, возложив цветы к Вечному огню и могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Губернатор Андрей Бочаров обратился к кадетам, подчеркнув символичность проведения слета, посвященного 15-летию СК России, на сталинградской земле.

В этом году в VII слете кадет и спартакиаде СК РФ участвуют 120 ребят из семи регионов страны. В течение нескольких дней они будут состязаться на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе. Кадетов ждут соревнования по шахматам, стрельбе, легкой атлетике, футболу, армрестлингу и полиатлону. Помимо спортивных баталий, для них подготовили насыщенную культурную и развлекательную программу: уроки мужества, военно-патриотические и профориентационные игры, встречи со следователями-криминалистами и представителями ведомства, а также экскурсии по достопримечательностям Волгограда.