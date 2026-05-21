НовостиОбщество21 мая 2026 9:02

В Волгограде за передачу опасной крови пациенту наказали лабораторию «Инвитро»

Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение правил транспортировки крови
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Опасную кровь должны перевозить в безопасных условиях

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели ревизию работы филиала «ИНВИТРО-Юг» на улице Невской, 11а в Волгограде. Проверка нагрянула в лабораторию во время санитарно-эпидемиологического расследования заболевания бруцеллезом и выявила нарушения. Пациенту доверили транспортировку зараженной крови в нарушение законодательства, регламентирующего правила перевозки опасных грузов.

- ООО «ИНВИТРО-Юг» допущена передача для транспортировки пробы биологического материала крови II группы пациенту, тем самым не выполнены основные требования для перевозки опасных грузов за пределы организации, а также не обеспечена безопасная для людей и животных перевозка и прибытие опасного груза к месту назначения в надлежащем состоянии, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В итоге Центральный райсуд Волгограда оштрафовал лабораторию по статье 6.3 КоАП РФ. Постановление еще не вступило в законную силу.