Волгоградец потерял 5 млн рублей при покупке авто из-за рубежа

Мошенника задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Житель Волгограда лишился почти 5 миллионов рублей, пытаясь приобрести роскошный автомобиль через интернет. Мошенника из Екатеринбурга, который обманом выманил деньги, задержали сотрудники полиции спустя полгода после совершения преступления, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

История началась в сентябре 2023 года, когда 35-летнему волгоградцу, давно мечтавшему о люксовом авто, позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками торговой компании из Екатеринбурга и предложили свои услуги по подбору и доставке иномарки из-за границы. Мужчина, годами копивший на машину мечты, с радостью согласился.

После того как выбор модели был утверждён, стороны подписали электронный договор купли-продажи. Лжепредставитель фирмы убедил покупателя, что оплатить товар нужно наличными. Для этого он лично приехал в Волгоград, где волгоградец передал ему более 4 миллионов рублей.

Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько дней мошенник вновь связался с покупателем и потребовал ещё полмиллиона рублей, объяснив это необходимостью оплаты таможенной пошлины. После перевода этой суммы связь с “продавцом” оборвалась.

Осознав, что его обманули, в конце октября мужчина обратился в полицию. 33-летнего жителя Свердловской области, ранее неоднократно судимого, задержали по месту жительства. На него завели дело.