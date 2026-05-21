Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 8:10

Самолеты АН-2 волгоградского клуба «Юный ястреб» отремонтируют за 36 млн рублей

Спортшкола ищет подрядчика на капитальный ремонт самолетов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Самолеты АН-2 волгоградцам хорошо знакомы

Самолеты АН-2 волгоградцам хорошо знакомы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцам хорошо знакомы самолеты АН-2, принадлежащие авиаклубу «Юный ястреб». Они участвуют во многих городских праздниках и параде Победы. 9 мая с них разбрасывали листовки. Самолетам нужен капитальный ремонт. Сейчас спортшкола ищет подрядчика для капремонта авиационной техники. Оценили работы в 36,6 миллиона рублей.

Согласно документам аукциона, до 15 ноября 2026 года подрядчику нужно на своей технической базе капитально отремонтировать два самолета Ан-2Т и один Ан-2ПК. Каждое воздушное судно налетало уже более 6-7 тысяч часов. Ремонтировать и красить технику в цвета российского триколора будут поочередно.