Самолеты АН-2 волгоградского клуба «Юный ястреб» отремонтируют за 36 млн рублей

Самолеты АН-2 волгоградцам хорошо знакомы Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцам хорошо знакомы самолеты АН-2, принадлежащие авиаклубу «Юный ястреб». Они участвуют во многих городских праздниках и параде Победы. 9 мая с них разбрасывали листовки. Самолетам нужен капитальный ремонт. Сейчас спортшкола ищет подрядчика для капремонта авиационной техники. Оценили работы в 36,6 миллиона рублей.

Согласно документам аукциона, до 15 ноября 2026 года подрядчику нужно на своей технической базе капитально отремонтировать два самолета Ан-2Т и один Ан-2ПК. Каждое воздушное судно налетало уже более 6-7 тысяч часов. Ремонтировать и красить технику в цвета российского триколора будут поочередно.