НовостиОбщество21 мая 2026 7:23

Волгоградцев предупредили о лихорадке Западного Нила

Волгоградцам рассказали, как защититься от опасной инфекции, которую переносят насекомые
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
РПН напомнил об опасном заболевании.

Волгоградская область остается регионом с постоянным природным очагом лихорадки Западного Нила. За последние десятилетия более 1000 человек переболели этим заболеванием, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор. Хотя на 20 мая 2026 года новых случаев не зарегистрировали, специалисты призывают к бдительности.

Лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, которое переносят комары, а также клещи. Основными резервуарами инфекции являются птицы и грызуны. Чаще всего болезнь проявляется летом и осенью, когда комары наиболее активны.

Специальной вакцины от ЛЗН пока нет, поэтому основное внимание уделяют профилактике укусов комаров.