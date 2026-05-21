Волгоградцев предупредили о лихорадке Западного Нила

Волгоградская область остается регионом с постоянным природным очагом лихорадки Западного Нила. За последние десятилетия более 1000 человек переболели этим заболеванием, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор. Хотя на 20 мая 2026 года новых случаев не зарегистрировали, специалисты призывают к бдительности.

Лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, которое переносят комары, а также клещи. Основными резервуарами инфекции являются птицы и грызуны. Чаще всего болезнь проявляется летом и осенью, когда комары наиболее активны.

Специальной вакцины от ЛЗН пока нет, поэтому основное внимание уделяют профилактике укусов комаров.