НовостиЭкономика21 мая 2026 6:28

Цены на топливо в Волгограде снова растут

Волгоградстат фиксирует очередное подорожание бензина и дизеля в регионе
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Цены на топливо растут.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Волгоградстата, стоимость дизельного топлива и бензина всех марок в Волгоградской области снова немного выросла. Эти изменения, хоть и кажутся незначительными, составляют в среднем 0,1% по сравнению с прошлой неделей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Литр дизельного топлива теперь продают за 75,09 рубля, что на 6 копеек больше, чем неделю назад. Бензин марки АИ-92 теперь стоит 64,01 рубля, подорожав на 4 копейки. За литр АИ-95 водители отдадут 71 рубль – это на 5 копеек дороже. А стоимость АИ-98 поднялась на 9 копеек, достигнув отметки в 92,10 рубля за литр.