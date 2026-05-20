В Волгограде введут штрафы за неправильную парковку электросамокатов

В Волгограде готовятся ввести новые штрафы для компаний, сдающих в прокат самокаты. Наказывать хотят за парковку электросамокатов в неположенных местах и за нарушение требований к оборудованию парковочных мест. Изменения в кодекс об административной ответственности готовят депутаты волгоградской Облдумы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Вопрос уже рассмотрели на заседании двух комитетов. По итогам рекомендовали думе принять законопроект. Депутаты считают, что такие штрафы необходимы для обеспечения комфорта и безопасности волгоградцев. Необходимость навести порядок в этой сфере обсуждали не раз.