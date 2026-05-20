Дзюба прилетел в Волгоград и может выйти на игру против «Ротора»

Артем Дзюба появился на тренировках. Фото: ФК "Акрон".

Нападающий Артем Дзюба может принять участие в матче против «Ротора» в составе «Акрона». Форвард уже принял участие в предматчевых тренировках и прилетел в Волгоград. Как сообщил ТАСС представитель тольяттинского клуба, решение по его участию в поединке с «Ротором» будет приниматься ближе к началу встречи.

Дзюба получил травму в мачте с «Краснодаром». Все ожидали, что до конца сезона он уже не поможет команде. Однако на «Волгоград Арене» Артема все же увидят. Выйдет ли он на поле, болельщики узнают уже в ближайшие минуты.

Матч «Ротор» - «Акрон» на «Волгоград Арене» начнется в 19.30 20 мая 2026 года. Клубы сразятся за путевку в РПЛ. Победителя определят по сумме двух встреч. Ответная игра в Самаре 23 мая.