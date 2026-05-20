Волгоград готовится к шторму, граду и ливням 20 и 21 мая

Волгоградская область в ближайшие сутки окажется во власти стихии. Спасатели предупреждают жителей о сильных дождях, ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре, который будет достигать 20-25 метров в секунду. Непогода ожидается до конца дня 20 мая и продолжится ночью 21 мая, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на МЧС.

В самом Волгограде сильных осадков пока не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 29-31 градуса. Ситуация по области будет более сложной. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а при грозах его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 14-19 градусов, местами до 9 градусов, а днем поднимется до 28-33 градусов, хотя в отдельных районах будет прохладнее — 23-28 градусов.