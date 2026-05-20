НовостиПроисшествия20 мая 2026 11:40

Директор фирмы в Волгоградской области обманул сотрудника на 135 тысяч рублей

Руководителя коммерческой организации обвиняют в невыплате зарплаты юристу
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК расслелдовал дело.

В Камышине Волгоградской области директор одной из коммерческих фирм стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в том, что он больше двух месяцев не платил зарплату своему сотруднику, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на региональный следком.

Как удалось установить следователям, руководитель предприятия долгое время не выплачивал юристу полную зарплату, а иногда платил даже меньше минимального размера оплаты труда, установленного законом. В итоге, сумма долга перед сотрудником превысила 135 тысяч рублей.

Следователи проверили финансовое состояние компании и выяснили, что на счетах фирмы были деньги, которых хватило бы на выплату зарплаты. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Директор полностью признал свою вину и возместил весь ущерб, погасив долг перед работником.